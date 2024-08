Festa da Padroeira em Maricá - Foto: Marcos Fabrício

Festa da Padroeira em Maricá Foto: Marcos Fabrício

Publicado 09/08/2024 10:16 | Atualizado 09/08/2024 10:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na sexta-feira (16), após o feriado do dia de Nossa Senhora do Amparo, padroeira da cidade. O atendimento ao público se encerra às 17h da quarta-feira (14) e retorna na segunda-feira (19), a partir das 8h. O decreto nº 1499, de 5 de agosto de 2024, foi publicado no Jornal Oficial de Maricá (JOM).

O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes nas repartições públicas cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público.

Entre os serviços essenciais estão as emergências por demanda espontânea (portas abertas), como o Hospital Municipal Conde Modesto Leal (Centro), as Unidades de Pronto Atendimento 24h de Inoã e Santa Rita, em Itaipuaçu, o SAMU 192, além dos plantões da Defesa Civil e da Guarda Municipal e os serviços de coleta de lixo.