Fábio Sapo, oficialmente candidato do PL à prefeitura de Maricá tem o objetivo de tirar o PT do poder na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2024 10:40

Maricá - Na convenção do Partido Liberal que aconteceu na noite da última quarta-feira (31) o vereador Ricardinho Netuno que desde o início do ano vinha informando ser o pré-candidato a Prefeito da cidade pelo PL no pleito deste ano, anunciou que não será mais candidato, Ricardo Netuno teve até a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro ao seu lado apoiando sua candidatura, no início do ano. Já no último domingo (04), o vereador Netuno anunciou em suas redes sociais que voltaria a concorrer a prefeitura de Maricá.

Em mais um reviravolta, Fabio Barbosa, conhecido no município como Fabio Sapo, ou Fabinho Sapo, conversou na manhã desta quarta-feira (07) com a redação de O DIA e informou que de forma oficial o PL o incumbiu de ser o candidato a Prefeito de Maricá, a chapa vem com a Luana Gouvêa como vice.

Fabinho Sapo, vai concorrer ao cargo de chefe do executivo contra o PT, que governa o município há quatro mandados consecutivos, dois do atual Deputado Federal Washington Quaquá e dois do atual Prefeito Fabiano Horta, resta saber se ainda teremos mais alguma reviravolta do PL nesse início de disputa a prefeitura da cidade.