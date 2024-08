Viatura da Polícia Civil foi recebida a balas - Foto: Jornal O DIA

Publicado 05/08/2024 16:34 | Atualizado 05/08/2024 17:11

Maricá - Policiais Civis da 82ª DP foram recebidos a balas na manha desta segunda-feira (05) quando foram realizar diligências na Comunidade do Mutirão no bairro de São José do Imbassaí.

Segundo informações, quando os agentes da entraram com as viaturas na Comunidade diversos criminosos alvejaram os agentes que rapidamente revidaram, houve um intenso confronto, porém, os criminosos fugiram não deixando pistas.

A 82ª DP, sob o comando do Dr. Bruno Gilaberte pede a população que denuncie qualquer informação que possa ajudar a capturar os elementos que atiraram contra a Polícia, denúncias anônimas podem ser recebidas através do WattsApp (21) 98596-7269.