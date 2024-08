Evento "Passaporte em Ação" - Foto: Clarildo Menezes

Evento "Passaporte em Ação"Foto: Clarildo Menezes

Publicado 05/08/2024 09:28 | Atualizado 05/08/2024 09:28

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação, realizou no último sábado (03) mais uma edição do ‘Passaporte em Ação’, que oferece serviços diversos à população com beneficiários do programa Passaporte Universitário. As tendas foram montadas às margens da rodovia RJ-106, na entrada do bairro do Condado, onde estudantes da UniLassale fizeram uma busca ativa por moradores para utilizarem os serviços, que incluíam medição de glicose e pressão arterial, informações sobre microempreendedorismo e assessoria jurídica e tecnológica.

A atividade vale como contrapartida para os estudantes para com o programa. Entre os cursos representados no evento estavam Administração, Contabilidade, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. Uma das moradoras levadas ao local pelos alunos, a dona de casa Suely Cerqueira da Luz, 76 anos, elogiou a iniciativa. “É muito bom porque dão uma atenção especial para a gente, achei maravilhoso”, disse ela.

Morador do Bairro da Amizade, João Lucas Galdino foi inicialmente acompanhar a namorada, beneficiária do PU, e acabou obtendo informações importantes sobre o curso onde pretende ingressar. “Tenho a intenção de cursar Direito e foi bom vir para conhecer melhor. Quem sabe, ano que vem consigo pelo Passaporte”, projetou ele, que tem 19 anos.

Na avaliação do secretário Vitor Silveira, o ‘Passaporte em Ação’ é o momento em que a comunidade começa a obter o retorno do investimento feio no programa. “No fundo ele é bom para todos, porque alia a prática de quem estuda, o benefício para a população e a observação dos professores. É um benefício coletivo necessário”, frisou ele.

A próxima edição do ‘Passaporte em Ação’ está prevista para o próximo sábado (10/08), no residencial Carlos Marighella, condomínio do programa ‘Minha Casa Minha Vida’ de Itaipuaçu. Diversos cursos e instituições estarão representados nas tendas a serem montadas ao lado do posto de saúde da comunidade.