Eduardo Paes e QuaquáFoto: Bender Arruda

Publicado 02/08/2024 23:32

Maricá - Depois de ter defendido que Eduardo Paes escolhesse seu candidato a vice da chapa à reeleição, em troca de palanque para a campanha do presidente Lula em 2026, o Deputado Federal e candidato à Prefeitura de Maricá, Washington Quaquá, encontrou-se nesta sexta-feira (02), com o escolhido. E esteve na primeira aparição de Paes com Eduardo Cavalliere após seu nome ter sido anunciado oficialmente, na véspera.

Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT, desejou sorte a Cavalliere e se colocou à disposição para ajudar a dupla de “Eduardos”, segundo ele "a melhor opção para impedir a vitória do Bolsonarismo no Rio". O encontro aconteceu no comitê de campanha do PSD, onde Quaquá esteve em reunião com Paes e o secretário municipal de Economia Solidária e Desenvolvimento Econômico do Rio, Diego Zeidan, tratando de projetos conjuntos entre Rio e Maricá. Um deles será o ferry-boat ligando Itaipuaçu, em Maricá, aos futuros terminais marítimos nos aeroportos do Galeão e Santos Dumont.

Eduardo Paes agradeceu o apoio de Quaquá e prometeu uma visita a Maricá logo após as eleições. "Prefeitos amigos se visitam. E eu adoro Maricá", completou o chefe do executivo carioca.

No comitê, Quaquá também encontrou-se com a deputada federal Benedita da Silva e mulheres pré-candidatas a vereadoras do PT que apoiam Paes.