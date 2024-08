Prefeito Fabiano Horta e Ministro Paulo Teixeira em Maricá - Foto: Calrildo Menezes

Prefeito Fabiano Horta e Ministro Paulo Teixeira em MaricáFoto: Calrildo Menezes

Publicado 01/08/2024 09:59 | Atualizado 01/08/2024 09:59

Maricá - Maricá recebeu nesta quarta-feira (31) o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que veio conhecer de perto as experiências agroecológicas que tornaram a cidade referência no Brasil e no exterior, como o jardim comestível (ou praça agroecológica). A iniciativa colocou Maricá na rota internacional de projetos sustentáveis com a adesão, em março de 2022, ao Pacto de Milão, o mais importante fórum mundial sobre segurança alimentar, sustentabilidade e combate ao desperdício.

A praça agroecológica também foi incluída no relatório final do projeto “Diálogos União Europeia-Brasil”, que reuniu cinco cidades brasileiras, incluindo Maricá, e três europeias numa troca de experiências para fortalecer os sistemas alimentares urbanos. O município também participou da Conferência da ONU de Mudanças Climáticas, a COP27, em 2022, no Egito.

“Maricá dá uma lição para o Brasil com a alimentação saudável para a população porque diz respeito à saúde, à longevidade e à qualidade de vida. A cidade desenvolve comida agroecológica, orgânica, produção de plantas alimentares não convencionais, produtos veganos. Espero que todo o Brasil possa levar adiante a experiência de Maricá. Nosso desafio é trabalhar para fazer um programa nacional de alimentação escolar”, ressaltou o ministro.

Paulo Teixeira e o prefeito Fabiano Horta assinaram Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com ações de fomento à agricultura familiar nas áreas de ciência e tecnologia e de planos de diagnóstico. O termo consiste no fortalecimento de pesquisas para o resgate da agricultura urbana e periurbana, incluindo a agropecuária; ampliação de cobertura do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF); e aperfeiçoamento do abastecimento e desenvolvimento de inovações tecnológicas a serem executadas em Maricá.

“Maricá firma, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, um termo importante para planificar estudos e desenvolver um conjunto de ações concretas, que dizem respeito ao cadastro de estufas e de pequenos produtores rurais. É uma relação muito importante com o Governo Federal, fazendo a política de agricultura familiar ser pujante em Maricá. Nossos programas e projetos já carregam a presença das instituições de ensino, das universidades. Em conjunto com o Governo Federal, queremos ampliar a capacidade do arcabouço legal na construção da agroecologia”, destacou o prefeito.

Na visita, o ministro conheceu ainda outros programas municipais que fomentam a agricultura urbana e reforçam o sistema de segurança alimentar, entre eles o Horta em Casa; o Restaurante Escola, com oferta de 70 cursos profissionalizantes voltados à gastronomia; a Fazenda Pública Joaquín Piñero, com a fábrica de ração e tanques para produção de camarões e a unidade agroecológica com culturas de verduras, frutas e hortaliças; e a Farmacopeia ou Farmácia Viva, com produção de plantas medicinais, entre outros.

Iniciativas agroecológicas de Maricá

Jardim Comestível (Praça Agroecológica)

O projeto de jardins comestíveis começou em 2020 com a inauguração da Praça Agroecológica de Araçatiba. Atualmente, a iniciativa também é encontrada na Fazenda Pública Municipal Joaquín Piñero, no Espraiado, na praça agroecológica do Flamengo e nas hortas urbanas de Guaratiba, Parque Nanci, Itapeba, Marine (São José do Imbassaí) e Bambuí. Nesses locais são produzidos alimentos sem agrotóxicos e que podem ser colhidos de graça por moradores e turistas.

As colheitas são feitas às sextas-feiras, agendadas de acordo com o desenvolvimento das culturas. São realizadas duas colheitas por mês e colhidos 280 itens por vez, como alface, rúcula, rabanete, chicória, almeida, couve, manjericão, aipim, canela, acelga, guandu, capim e limão, entre outros.

Farmacopeia – Farmácia Viva

Na Farmacopeia ou Farmácia Viva é feito um arranjo produtivo de plantas medicinais. Os agricultores locais são orientados pela Biotec a cultivarem 20 plantas selecionadas por professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), numa parceria com o município, que darão origem a remédios para abastecer o Sistema Único de Saúde (SUS). A Farmacopeia de Maricá será a primeira no Brasil a produzir medicamentos de uso veterinário para combater parasitas e ansiedade dos animais.

Horta em Casa

O projeto fomenta a produção de alimentos saudáveis e livres de veneno nas residências, fornecendo assistência técnica especializada para o desenvolvimento da agricultura urbana. Os moradores interessados agendam visita pelo telefone (21) 97278-8344, e técnicos da equipe vão nas residências ensinar técnicas de cultivo.

As famílias selecionadas fazem parte de um processo de pesquisa para o desenvolvimento e a produção, recebendo equipamentos, infraestrutura, insumos e serviços de extensão agrícola. O Horta em Casa também seleciona agricultores locais para produção de jacas, que são utilizadas pelo Açougue Vegano, responsável pela transformação da fruta em produtos veganos, como a coxinha de jaca.

Ciamar - tanques de camarões e fábrica de ração

O Centro de Inovação em Aquicultura (Ciamar) fica na Fazenda Pública Municipal Joaquín Piñero, no Espraiado. São 10 tanques, cada um com 22 metros de diâmetro e capacidade para 400 mil litros de água. Os tanques têm capacidade para produzir duas toneladas de camarão a cada despesca (três por ano). Ao todo, serão 60 toneladas de camarão por ano.

O Ciamar também possui uma fábrica de ração e um frigorífico moderno, construídos com todos os critérios necessários para o Selo de Inspeção Federal (SIF), que atesta a procedência e os cuidados tomados durante o processo de industrialização do produto, permitindo ao município a venda e a exportação do camarão.

Unidade agroecológica na Fazenda Pública Joaquín Piñero

Localizada no Espraiado, a fazenda municipal reúne cultivos de abóbora, milho, aipim, melancia, mamão, cana-de-açúcar e hortaliças, com a colheita distribuída a escolas da rede pública de ensino, restaurante municipal e instituições sociais da cidade.

Restaurante Escola

O primeiro Restaurante Escola do município funciona no Centro, com oferta de 70 cursos (10 presenciais e 60 online) para formação profissional em gastronomia voltada a moradores maiores de 18 anos. Entre as qualificações disponíveis estão confeitaria, barman, cozinheiro profissional, pizzaiolo, sommelier e maître. Os cursos têm carga horária de 20 a 196 horas.

O Restaurante Escola possui duas modernas e amplas cozinhas industriais com bancadas de metal, panelas, utensílios, um ultracongelador capaz de preparar sobremesa em cinco minutos, um forno combinado com cinco tabuleiros, geladeiras, freezer, máquina de gelo, robot coupe (equipamento com lâminas e discos que tritura, corta, fatia e rala alimentos), bar com bancada e salas de aula.