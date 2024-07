Políticas Inclusivas - Foto: Divulgação

Publicado 30/07/2024 12:52 | Atualizado 30/07/2024 12:52

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio de Secretaria de Políticas Inclusivas, em parceria com a Ong Contato, abriu nesta segunda-feira (29) as inscrições para a oficina laborativa de lettering (forma de arte que permite a expressão criativa através do design de diferentes fontes de letras) destinada aos iniciantes e pessoas com deficiência. Estão disponibilizadas ao todo 10 vagas. Os interessados devem fazer a matrícula até o dia 1º de agosto de forma presencial na sede do Centro de Referência em Políticas Inclusivas (CRPI), situado na Rua Boaz Velasco S/N, Quadra 27, lote 1, Eldorado ou on-line pelo whatsap (21) 30050-4107.

As oficinas serão ministradas presencialmente na sede do CRPI pela instrutora Raquel Cunha de Souza nos dias 06, 08 e 13 de agosto, das 14h às 16h, com mais duas horas de atividades propostas para casa.

Para participar da oficina, os alunos devem ser moradores de Maricá e ter no mínimo 14 anos de idade. No ato da inscrição será necessário apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de residência atualizado, endereço de e-mail ativo, número de telefone e laudo com CID (caso a vaga seja destinada para pessoa com deficiência).

As aulas terão acessibilidade em libras e todo material será custeado pela unidade. As pessoas com deficiência terão disponíveis um transporte acessível, mediante solicitação prévia e viabilidade de logística.

O Lettering é uma forma de arte que permite a expressão criativa através do design de diferentes fontes de letras. Uma ferramenta valiosa para comunicação visual que possibilita ao profissional a participação em diversas atividades laborativas de forma autônoma.

Sobre a secretaria

A Secretaria de Políticas Inclusivas tem o objetivo de viabilizar a oferta de oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todas as pessoas e proporcionar inclusão social, além de realizar uma série de ações e projetos voltados para pessoas que, de alguma forma, sofrem algum tipo de exclusão, como pessoas com deficiência, negros, indígenas, mulheres, comunidade LGBTQIA+, egressos do sistema prisional e seus familiares, pessoas que necessitam de apoio psicológico e pessoas em vulnerabilidade social.

Sua sede fica na Rua Antônio Vieira Sobrinho, nº 333, Parque Eldorado, Maricá/RJ. Mais informações pelo telefone (21) 97116-9511, (21) 96736-8781 ou (21) 96734-7809.