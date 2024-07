Dia do Capoeirista - Foto: Arquivo MAIS

Dia do CapoeiristaFoto: Arquivo MAIS

Publicado 29/07/2024 16:34 | Atualizado 29/07/2024 16:34

Maricá - A Câmara Setorial da Capoeira, com apoio da Prefeitura de Maricá, promove no próximo sábado (03), às 16h, uma homenagem ao Dia do Capoeirista, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

No local haverá aulões adulto e infantil, palestras e roda de vivência.

O evento também contará com ensinamentos sobre a história da capoeira, além de roda com todos os participantes ao final da programação.