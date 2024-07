Marcus Vinícius d?Almeida - Foto: Gabriel Ferreira

Publicado 26/07/2024 09:31 | Atualizado 26/07/2024 09:32

Maricá - Os atletas Ana Luiza Caetano e Marcus Vinícius d’Almeida, integrantes do projeto Maricá Cidade Olímpica da Secretaria de Esporte e Lazer, estrearam nesta quinta-feira (25) nos Jogos Olímpicos de 2024, que acontece em Paris, na França – cuja cerimônia de abertura acontece às 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira (26). A dupla maricaense abriu a participação brasileira nos jogos desse ano. Ambos participaram da fase de ranqueamento individual do arco recurvo e avançaram às eliminatórias.

Ana Luiza Caetano, além de fazer sua estreia em olimpíadas, foi a responsável pela primeira participação brasileira nos Jogos Olímpicos de 2024. A atleta de Maricá fez a maior pontuação de sua carreira em competições internacionais, alcançando 660 pontos após 12 rounds de seis tiros cada – a jovem de 21 anos finalizou a disputa em 19º lugar entre os 64 arqueiros que participaram da competição.

“Foi feliz demais esse início ao ser a primeira atleta do Brasil a competir nestes Jogos. Foi uma prova muito intensa e puxada mentalmente. É a parte mais longa do tiro com arco, não é a minha prova preferia, eu gosto mais dos combates. Eu estava ali tentando trazer um pouco dessa energia e dessa dinâmica dos combates ao atirar três flechas, depois mais três para estabelecer um ritmo. Deu certo, foi bom. Consegui aproveitar e ser feliz”, disse Ana Luiza.

Já Marcus d’Almeida, que tem 26 anos e é o número 1 do ranking mundial de Tiro com Arco, terminou na 17ª colocação, com 673 pontos. Com o resultado obtido, além de se garantir na fase eliminatória, a soma da pontuação dele com a alcançada por Ana Luiza, os atletas do Maricá Cidade Olímpica garantiram presença na disputa de duplas mistas.

“O principal era classificar a equipe mista, que foi o que a gente fez. Agora é seguir o plano, intensificar os treinamentos também para o misto. Estamos prontos, sabemos o que precisamos fazer na hora. Agora é ter calma e trabalhar bem até o dia da prova”, avaliou Marcus.

Marcus d’Almeida, durante a disputa, também alcançou a sua melhor marca olímpica – vale lembrar que o atleta também disputou os jogos olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, e Tóquio, disputados em 2021 por conta da pandemia de COVID-19 em 2020.

Ana volta a competir contra a eslovena Zana Pintaric. A competição acontece na próxima terça-feira (30), às 07h30 (horário de Brasília). Marcus Vinícius d’Almeida vai enfrentar, primeira eliminatória, o ucraniano Mykailo Usach, no mesmo dia, mas às 8h18 (horário de Brasiília). Caso se classifiquem, os arqueiros farão os confrontos de oitavas, quartas, semifinais e final no dia 04 de agosto.

Nessa primeira fase, cada um dos 64 atletas atirou 72 flechas buscando a pontuação máxima (720 pontos). A partir do ranqueamento, fica determinado o chaveamento da fase de confrontos diretos (sendo o melhor contra o pior. Exemplo: 1º x 64º, 2º x 63º, 3º x 62º, e assim sucessivamente).

Na segunda etapa, os atletas competem em pares, lado a lado, por cinco sets com três flechas em cada. O arqueiro que alcançar a maior pontuação no final de cada set ganha dois pontos. Quem vencer três sets (e, consequentemente, atingir seis pontos), é declarado vencedor e avança de fase. Caso haja empate ao final de cinco sets, um único tiro de desempate é realizado.