Encontro de políticos - Foto: Matheus Inácio

Encontro de políticosFoto: Matheus Inácio

Publicado 24/07/2024 13:08 | Atualizado 24/07/2024 13:09

Maricá - Pré-candidatos a prefeito e vice de Maricá, Quaquá e João Maurício, o Joãozinho, se reuniram na noite desta terça-feira (23) com pré-candidatos a vereadores da chapa que vai apoiar o petista na eleição para a prefeitura da cidade.

A plenária, que contou com a participação do prefeito Fabiano Horta, reuniu mais de 400 pessoas no Espaço Diamond, um dos principais salões de eventos da cidade.

Entre os presentes estavam os presidentes municipais dos partidos da coligação “Maricá é meu País”, Aldemir Bittencourt (Cidadania), Dr. Felipe Auni (PSD), Adelson Pereira (Avante), Doutor Carolino (PDT), Alan Novais (PC do B), Drika (PV) e Diego Zeidan (PT), que também é secretário municipal de Economia Solidária e Desenvolvimento do Rio de Janeiro.

Em seu discurso, Quaquá ressaltou as conquistas dos 16 anos de governo do PT em Maricá e falou dos planos que tem para transformar a economia das pessoas e da cidade nos próximos anos. “Sabemos que o petróleo não é infinito. Por isso chegou a hora de fazer de Maricá a cidade da economia das pessoas e das famílias. Vamos torná-la uma potência do turismo, do empreendedorismo, da agroecologia e da tecnologia, potencializando o processo iniciado pelo meu amigo e irmão Fabiano Horta, o prefeito mais bem avaliado do Brasil. É hora de seguir revolucionando Maricá com muito trabalho, inovação e criatividade. E contamos com cada um de vocês para nos ajudar nessa missão”, disse Quaquá aos pré-candidatos.

Transição econômica

Entre os projetos citados pelo pré-candidato que irão transformar o futuro de Maricá estão a instalação dos recifes artificiais nas praias de Itaipuaçu e Ponta Negra, a construção de seis grandes hotéis na orla da cidade, a vinda do Parque Temático francês Puy du Fou para a cidade e a criação de uma Escola de Negócios, que irá preparar os jovens da cidade para trabalhar nos novos empreendimentos ou abrir seus próprios negócios.

Para destacar as transformações vividas pela cidade nas últimas décadas, Fabiano Horta lembrou do tempo em que ele e Quaquá despertavam olhares críticos e desconfiados quando falavam de Maricá em seus tempos de estudantes na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niteroi.

“Eu me lembro do tempo em que eu e Quaquá falávamos de Maricá na UFF e as pessoas olhavam para gente com indiferença e insignificância. Mas hoje, quando abrimos a boca e falamos daqui a gente recebe um olhar de admiração e respeito. Isso é fruto desse trabalho que se iniciou na primeira gestão dele em 2009 e que agora eu completo em 2024. Mas ele está longe de terminar. E todos aqui têm o dever de ajudar a seguir nessa transformação, fazendo do nosso “país” o melhor lugar do mundo para se viver”, completou.

Pré-candidato a vice-prefeito, Joao Maurício, o Joãozinho, ressaltou que quando Maricá implantou projetos inovadores e que transformaram a realidade dos maricaenses o município tinha um orçamento menor do que o de muitas cidades vizinhas.

“O que revolucionou Maricá foi a coragem e a vontade política de gestores como Quaquá e Fabiano. Quando iniciativas como a Mumbuca e o Vermelhinho foram implantadas, a cidade tinha o menor orçamento das cidades da Região Metropolitana do Rio. E nos próximos quatro anos vamos seguir transformando e melhorando a realidade das pessoas”, completou.