Maricá teve o maior número de motoristas dirigindo com álcool no sangue no último fim de semanaFoto: Jornal O Dia

Maricá - No período do último final de semana, entre sexta-feira (19) e domingo (21), a Operação Lei Seca

registrou 484 casos de alcoolemia durante o final de semana.

A Operação divulgou os índices do saldo do final de semana e dos testes do etilômetro, dentre as cidades que receberam a operação, Maricá registrou o maior índice e a maior taxa de motoristas dirigindo sob influência de álcool do Estado: 22,12%.

Nas 35 ações da Operação realizadas em todo o Estado do Rio, no final de semana, foram analisados 3.190 condutores e, ao final, se gerou uma taxa de alcoolemia geral de 15,2%.

Na sexta-feira (19), o município de Cordeiro foi a região do Estado com maior índice de alcoolemia: 21,47%. A Operação abordou 163 motoristas e, dentre estes, 35 não passaram no teste. Já na Região Metropolitana, o bairro de Jacarepaguá teve a maior taxa de infração (19,7%), com 117 condutores abordados e 23 pegos com teor alcoólico.

No sábado (20), o município de Cordeiro liderou novamente com a maior taxa de condutores que misturaram bebida e direção: 23,8%. 130 motoristas foram abordados e 31 foram pegos pela Operação. Ainda nas localidades interioranas, Campos dos Goytacazes também marcou alta (21,34%), foram 35 condutores com alcoolemia, dentre 164 abordados.

Na capital, o bairro de Jacarepaguá foi a região com a maior taxa de alcoolemia (21,42%), com 168 abordados e 80 pegos.

No domingo (21), o município de Maricá obteve a maior taxa de alcoolemia do Estado: 22,12%. Foram 23 acusados com alcoolemia, dentre os 104 motoristas abordados.