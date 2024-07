Policais prendem dupla armada - Foto: Jornal O Dia

Policais prendem dupla armadaFoto: Jornal O Dia

Publicado 22/07/2024 09:43 | Atualizado 22/07/2024 09:43

Maricá - Uma equipe do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) da 6ª Cia do 12º BPM apreendeu uma arma ilegal que estava com um elemento dentro de um carro, o caso aconteceu em Itaocaia Valley em Itaipuaçu na noite da última sexta-feira (19).

Segundo informações, os Policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina na localidade quando tiveram a atenção voltada para dois elementos dentro de um automóvel Toyota Etios, a dupla tentou fugir da abordagem policial porém foi alcançada pela Guarnição que deu a ordem de parada.

Durante a revista no bolso de um deles, havia um cartucho de pistola.

A revista continuou pelo veículo e embaixo do banco do motorista foi encontrada uma pistola Taurus PT 57.

Os dois homens foram encaminhados para a 82ª DP no Centro da cidade e a arma foi apreendida.