Comitiva de Guapimirim vem a Maricá para conhecer as políticas de segurança da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 18/07/2024 17:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Gestão do Gabinete Integrado (Seop), recebeu na última terça-feira (16) a visita de uma comitiva do município de Guapimirim. A experiência no uso da tecnologia à serviço da segurança pública e a possibilidade de implantação de um canil em Maricá foram o foco da reunião. A comitiva esteve ainda no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

O grupo foi liderado pelo secretário de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim, Wallace Gulineli de Paula. A visita começou com uma reunião na sede da Seop, no Centro. Recepcionados pelo secretário de Maricá, Julio Cesar Veras, os visitantes buscaram informações acerca do Ciosp, que conta com 721 câmeras e tem sido uma importante ferramenta na luta contra a criminalidade.

"A visitação de delegações de outros estados e outros municípios é muito salutar, porque nessas conversas, nessas visitas, a gente sempre aprende e troca conhecimento e expertise. Eles tiveram ciência da experiência positiva que o Maricá vem implementando na ordem e segurança pública, sobretudo na questão da tecnologia, voltada no Ciosp, e da Guarda Municipal efetivamente trabalhando em prol da segurança", avaliou Julio Veras.

Após a reunião, a comitiva seguiu para o Ciosp, onde conheceu a estrutura e a forma com que as informações processadas no local contribuem ativamente para a segurança pública de Maricá. A ideia é replicar a boa experiência na Central de Monitoramento que está sendo criada em Guapimirim.

"Em um primeiro momento, mostramos os sistemas operacionais que a gente tem, depois como funcionam os protocolos de atendimento para determinadas funções e determinadas ações que os equipamentos nos trazem", contou o coordenador-geral do Ciosp, Jean Medeiros.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública de Maricá, a experiência do Canil da Guarda Municipal de Guapimirim vai ser fundamental para a implantação de equipamento semelhante na cidade.

Fizeram parte da comitiva de Guapimirim o superintendente Adjunto da Guarda Civil Municipal (GCM), Vanderlei de Paulo Martins; o coordenador operacional da Central de Monitoramento André Luiz Rosa Porto; o guarda ambiental, corregedor-geral da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil e preposto do Proeis, Diego Santos da Silva Pereira; o responsável técnico e estrutural da Central de Monitoramento, Carlos Rodrigo dos Santos; e o superintendente da GCM, Leandro Fiuza Cabral. O subcomandante da Guarda Municipal de Maricá, André Simas, também participou da reunião.

Centro Integrado de Operações em Segurança Pública

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) tem, atualmente, 721 câmeras espalhadas pelos quatro distritos de Maricá. Dessas, 576 são de CFTV, responsáveis pelo monitoramento, e outras 145 do tipo OCR estrategicamente posicionadas em 64 pontos do município. Outras 44 câmeras de reconhecimento facial estão em fases de teste.

O local funciona 24 horas por dia e têm ajudado a solucionar crimes – inclusive em outros estados. Apenas em 2024, onze instituições de todo o Rio de Janeiro já solicitaram imagens para solucionar casos. Ao todo, foram 175 pedidos protocolados nos seis primeiros meses de 2024, oriundos de diversas delegacias da região (Maricá, Niterói, São Gonçalo, Campinho, inclusive especializadas, como a Antissequestro), órgãos de segurança, além de outros departamentos.

O Ciosp é integrado com os demais órgãos de segurança, como a Guarda Municipal e policiais da 6ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar (responsável pelo policiamento da cidade), que se comunica com os agentes de rua, conforme a demanda.