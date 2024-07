Crianças recebem medalhas - Foto: Divulgação

Crianças recebem medalhas Foto: Divulgação

Publicado 17/07/2024 16:24 | Atualizado 17/07/2024 16:24

Maricá - Alunos de Maricá foram destaques nas modalidades karatê e tiro com arco na disputa regional dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ) 2024, que aconteceu no último domingo (14), no Ginásio Caio Martins, em Niterói. Ao todo, quatro atletas conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze nas categorias kumite e kata, pertencentes ao esporte karatê, e dois estudantes receberam medalhas de ouro no tiro com arco.

No total, 13 atletas que representaram as escolas da rede municipal de educação, o Maricá Esporte Competições e o Maricá Cidade Olímpica, ambos projetos da Secretaria de Esportes do município, conquistaram cinco medalhas de ouro, quatro de prata e seis de bronze na primeira etapa da competição que aconteceu no mês passado.

Entre os competidores que se sobressaíram na disputa do último domingo estão Pedro Paulo Vicente, da Escola Municipal Clério Boechat, no Flamengo, que ganhou medalha de ouro na categoria kumite e bronze no Kata; Luiza Silva, também do Clério Boechat, que conquistou prata no kumite. Stefany Romão, da Escola Municipal Lúcio Thomé, em Cordeirinho, recebeu a medalha de prata no kumite e Bernardo Duim do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 259 Professora Maria do Amparo Rangel e Souza, no Flamengo, ganhou medalha de prata na disputa no kumite.

Já no tiro com arco, Barbara Nunes e Giovane Soares, ambos alunos do Centro Educacional Municipal Joana Benedicta Rangel, no Centro, e atletas do projeto Cidade Olímpica, tiveram muita desenvoltura e subiram ao pódio, conquistando o 1º lugar nas categorias feminina e masculina sub-15.

A diretora do C.E.M Joana Benedicta Rangel, Oplonísia Pereira Nonato Machado salientou o esporte como um grande aliado da educação no processo de formação dos jovens, cultivando valores como disciplina em equipe, resiliência e espírito esportivo.

“Cada competição é uma oportunidade única para nossos alunos superarem seus próprios limites, enfrentarem desafios e celebrarem conquistas. Essa vivência esportiva enriquece a formação dos jovens, promovendo a saúde física e mental, além de reforçar a importância do esforço e da dedicação. A prática esportiva no ambiente escolar é um complemento essencial ao aprendizado acadêmico, proporcionando um equilíbrio saudável entre mente e corpo”, afirmou.

Escolas de Maricá no JERJ

Os atletas do município representaram a Escola Municipal Clério Boechat, no Flamengo; o Centro Educacional Municipal Joana Benedicta Rangel, no Centro; Escola Municipal Lúcio Thomé, em Cordeirinho; Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Zilca Lopes da Fontoura, no Centro; Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 259 Professora Maria do Amparo Rangel e Souza, no Flamengo; Colégio HMS, no Centro; e Colégio Evolução, em Itaipuaçu.

No quadro geral da categoria kumite masculino, do karatê, o Colégio Clério Boechat obteve o 3º lugar com o aluno Pedro Paulo Vicente, que seguirá representando Maricá em Pernambuco nos Jogos Escolares Brasileiros entre os meses de setembro e outubro juntamente com a professora/treinadora Ana Carolina Alves Ferreira.