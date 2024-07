82ª DP de Maricá - Foto: Fernando Mariano

Publicado 16/07/2024

Maricá - Um automóvel vermelho modelo Gol de placa KOH4552 foi furtado na última sexta-feira (12) em Inoã, na altura do KM 15.

O proprietário do automóvel furtado conseguiu as imagens de câmeras de monitoramento e conseguiu flagrar o furto do seu carro, então ele registrou o caso na 82ª DP no Centro da cidade.

Porém o criminoso foi flagrado novamente com o carro roubado, tentando furtar outro automóvel no bairro de Piratininga, na região oceânica de Niterói, na noite do último domingo (14).

A Polícia Civil, que está com as imagens em mãos , tenta localizar o elemento.