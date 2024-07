Pinguim é flagrado no litoral maricaense - Foto: Reprodução

Pinguim é flagrado no litoral maricaenseFoto: Reprodução

Publicado 14/07/2024 12:35 | Atualizado 14/07/2024 12:35

Maricá - Mais um Pinguim é encontrado nas praias da cidade, o último foi encontrado em Ponta Negra na última quinta-feira (11).

Desta vez o animal foi flagrado pelos Guarda-vidas na praia do Recanto, em Itaipuaçu, neste sábado (13).

Segundo relatos, a ave estava andando tranquilamente pela areia da praia, então os Guarda-vidas acionaram o PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos) que faz o resgate e recolocação do animal ao mar.

A orientação é que se um pinguim for flagrado deve-se entrar em contato com o telefone 0800 00 95 444 ou com a Patrulha Ambiental pelos números: 153 ou (21) 98609-1516 (Seop).