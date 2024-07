Armas não letais são entregues a Guarda Municipal de Maricá - Foto: Maurício Peçanha

Armas não letais são entregues a Guarda Municipal de MaricáFoto: Maurício Peçanha

Publicado 11/07/2024 17:10

A Guarda Municipal (GM) de Maricá recebeu, nesta quarta-feira (10), 60 dispositivos elétricos incapacitantes (pistolas Spark 2.0), além de spargidores com spray de pimenta e gás lacrimogêneo. Esses equipamentos não letais serão usados durante situações que necessitem da imobilização de infratores, sem causar lesões permanentes ou fatalidades.

Os agentes vão receber treinamento com especialistas para utilização legal e responsável. 120 guardas serão capacitados para utilização do armamento não-letal. O material didático está sendo finalizado pelo Centro de Formação da Guarda Municipal.

"Esse armamento não-letal tem como objetivo principal a preservação de vidas. Nossa Guarda Municipal é uma guarda cidadã, do diálogo, da comunicação não violenta. Melhores condições de trabalho têm reflexos imediatos na prestação de serviço. Com esse armamento não letal, os nossos servidores terão mais tranquilidade e segurança para exercer suas atividades. Esses equipamentos só serão utilizados em último caso. Estamos atuando para garantir mais segurança para a nossa população", disse o secretário de Ordem Pública e Gestão do Gabinete Integrado, Julio Cesar Veras.

Essa será a primeira vez que a corporação, que tem 22 anos de existência, receberá equipamentos dessa natureza. "Para a Guarda Municipal é a realização de um sonho e um avanço da nossa instituição. Isso vai nos demandar, obviamente, mais responsabilidade enquanto agentes da segurança pública, para melhor contribuir com a segurança de Maricá. Se estivermos melhor preparados, capacitados e com os melhores instrumentos de trabalho, conseguimos dar para a nossa população uma maior sensação de segurança", afirmou o comandante da GM, Carlos Eduardo dos Santos.

Os equipamentos ficarão armazenados na sede da Guarda Municipal, em Araçatiba, em uma sala monitorada por câmeras. Apenas agentes que passarem pelo curso de capacitação poderão utilizar tanto as pistolas Spark 2.0 quanto os spargidores.

Capacitação

Antes dos equipamentos serem utilizados pelos agentes, serão realizadas três turmas com 40 guardas municipais – um total de 120 agentes. Três multiplicadores também serão treinados pela Condor, fabricante do armamento não-letal adquirido pela instituição. Posteriormente, será responsabilidade desse trio a formação dos demais servidores.

"O uso das armas não-letais só acontecerá após o processo de formação das três turmas. Os multiplicadores receberão preparo na sede da empresa e serão capacitados para passar as instruções de manipulação das pistolas e dos spargidores para os demais agentes", explicou o GM Carlos.

Estruturação da Guarda Municipal

Nos últimos anos, a Guarda Municipal de Maricá tem recebido investimentos para otimizar a atuação na segurança pública municipal. Além de uma nova sede, inaugurada neste ano, houve também um aumento no efetivo com o concurso público realizado em 2019. Após seis convocações, o efetivo saltou de 123 agentes para 442 – um aumento maior que 250%. Ao final de julho, a corporação deverá ter toda a sua frota de viaturas renovada. Serão substituídos, ao todo, 21 veículos, com carros 0 km com nova identidade visual.