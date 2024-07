Pouso de emergência na praia de Itaipuaçu - Reprodução de vídeo

Publicado 11/07/2024 09:41 | Atualizado 11/07/2024 09:52

Maricá - Um avião fez um pouso forçado no fim da tarde desta quarta-feira (10) nas areias da praia de Itaipuaçu e deixaram os pedestres que caminhavam no calçadão da orla e populares que praticavam esportes na praia, perplexos.

Segundo informações, a aeronave, que é um avião monomotor, estava vindo da cidade de Vitória, no Espírito Santo, para o aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo relatos do piloto, o avião iria cair, o que forçou o piloto a fazer um pouso de emergência na praia devido a uma mudança de tempo repentina que sofreu sobrevoando a cidade de Maricá.

Agentes do Corpo de Bombeiros rapidamente chegaram até o local para auxiliar no resgate e para verificar possíveis vítimas, porém nem o piloto nem.os passageiros que estavam na aeronave, se feriram.

Agentes do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram até o local do pouso forçado para realizar a perícia técnica e descobrir as causas da queda e do pouso forçado na praia.

O avião permanece no local enquanto a perícia técnica acontece.