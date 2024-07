Curta Itaocaia Valley - Foto: Bernardo Gomes

Publicado 15/07/2024 09:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, realizou neste domingo (14) a terceira edição do ‘Curta Itaocaia’ de 2024, circuito rural da região de Itaocaia Valey, em Itaipuaçu. Além da histórica Fazenda Itaocaia, 11 estabelecimentos parceiros com comidas típicas, feira de artesanato e shows gratuitos de 12 artistas locais animaram a região ao longo de todo o dia.

Um dos espaços dentro do circuito chama a atenção por oferecer uma atração diferente da maioria. O Ateliê de Cerâmica Ferreira de Barro, que oferece aulas no setor para crianças e adultos, passou a integrar o evento no ano passado com foco nos pequenos, que podem brincar com pintura ou pequenas mesmo esculturas de barro ou argila, sempre acompanhados de monitores e dos pais e responsáveis.

“Nós abrimos em 2019 para fabricar peças cerâmicas, mas também oferecemos atendimento a crianças com espectro autista, por exemplo. Quando entramos no Curta Itaocaia, nos ofertaram música ao vivo como atração, mas nós preferimos a recreação que temos hoje aqui. E está dando super certo, com os pais trazendo seus filhos e curtindo também”, contou uma das donas do espaço, Luciana Monteiro, que mostra com orgulho o espaço principal do ateliê, que é uma casa feita de ‘pau-a-pique’. “É a única que existe hoje em Maricá”, garante ela.

Uma das crianças que aproveitou foi a pequena Helena, que está prestes a completar 3 anos e brincou bastante com barro. A avó da menina disse que era a primeira vez com a neta mais nova, mas que já havia levado os outros netos ao espaço. “Acho aqui um lugar maravilhoso, para mim é uma terapia. Eu venho sempre, me faz muito bem”, afirmou.

Quem participou do circuito rural também pode acompanhar a exposição permanente “Caminhos de Darwin” nas dependências da fazenda. Em 1832, o naturalista britânico Charles Darwin se hospedou no local quando pesquisou a fauna e flora da região para incluir no livro ‘A Origem das Espécies’, que projetou o cientista internacionalmente. A novidade desta edição foi a participação do jovem guia Miguel Ângelo Marques, de apenas 13 anos, que integra a parte mirim do Instituto Histórico, Geográfico e Artístico de Maricá (IHGAM).

“Acho importante estar aqui realizando esse trabalho. Hoje, falamos sobre arqueologia na cidade e oferecemos palestras sobre Maricá, que tem muita história que as pessoas precisam conhecer”, avaliou.

Entre os visitantes da fazenda estava a auxiliar contábil Leonice de Melo, de 51 anos, que se mudou para Itaipuaçu há cerca de seis meses e ainda não conhecia a área histórica. “Moro há pouco tempo por aqui e não conhecia mesmo a fazenda, mas estou achando linda”, disse ela, ao lado da amiga Leda dos Santos, que tem 55 anos e é cuidadora em São Gonçalo, onde mora. “O lugar é muito bonito e muito interessante, estou gostando muito”, garantiu.

O Curta Itaocaia compõe a estratégia do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável, conhecido como Maricá 2030, criado em 2018 pela Prefeitura de Maricá para oferecer um trabalho de estruturação turística, o que permitiu a criação de novos roteiros e circuitos. Esse trabalho é desenvolvido por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em conjunto com a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, que elaborou o projeto Vem Viver Maricá.