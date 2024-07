Cine Henfil - Foto: Elsson Campos

Cine HenfilFoto: Elsson Campos

Publicado 16/07/2024 09:52

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, divulga a programação de filmes em cartaz nos dias 19, 20 e 21 de julho no Cine Henfil, no Centro, com ênfase para “A Filha do Palhaço”, melhor longa-metragem eleito pelo júri popular na 26a Mostra de Cinema de Tiradentes (2023). Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link (https://abre.ai/iN6Z), escolher o filme e reservar seu assento. É necessário chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Na programação também haverá os filmes, “Um gato de sorte”, “Grande Sertão”, “Familia Craft em uma aventura das arábias”, além de “Cano Serrado”.

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá, tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Confira a programação:

Sexta-feira (19/07)

19h – A Filha do Palhaço - Joana, uma adolescente de 14 anos, aparece para passar uma semana com o pai, Renato, um humorista que apresenta seus shows em churrascarias, bares e casas noturnas de Fortaleza, interpretando a personagem Silvanelly. Apesar de mal se conhecerem, pai e filha terão que conviver, passando por novas experiências, que transformarão suas vidas profundamente. Classificação: 16 anos.

Sábado (20/07)

15h – Um Gato de Sorte - O Reino Perdido conhecemos Beckett, um gato mimado que não reconhece a sorte ao ser resgatado e acolhido por Rose, uma estudante apaixonada e de bom coração. Contra sua vontade, ele vê sua rotina sofrer mudanças quando cai por acidente em um bueiro e perde sua nona vida, fazendo com que o destino entre em cena para colocá-lo em uma jornada transformadora. Classificação livre.

17h – Grande Sertão - Grande Sertão adapta o clássico romance da literatura brasileira, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, para a realidade da periferia urbana. Na trama, a comunidade "Grande Sertão" é controlada por facções criminosas onde uma luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra. Neste lugar, Riobaldo acaba entrando em uma delas para seguir Diadorim, cuja identidade e a paixão que sente são mistérios conflitantes em sua cabeça. A partir de então, em meio a um ambiente hostil de guerra, Riobaldo enfrenta dilemas éticos, morais e existenciais, enquanto busca entender seu lugar no mundo e sua própria natureza. Classificação 18 anos.

19h – A Filha do Palhaço

Domingo (21/07)

15h - Família Craft em uma aventura das arábias - Os amigos Baixamemoria, Cronosplays e Spok vão junto com Bia passar as férias em um resort. Lá haverá um torneio que vai deixar o trio pronto para participar, o prêmio é um antigo artefato muito valioso. Mas são surpreendidos quando o grão-vizir, Abud Al Bumbud, do sultão Khaled Abdullah do califado El Arbi e seus ajudantes Ali e Babá entraram na competição e são seus rivais. Classificação livre.

17h – A Filha do Palhaço

19h – Cano Serrado - Sargento Sebastião está em busca de vingança: seu irmão, um caminhoneiro, foi morto brutalmente. Agora, ainda abalado, ele está disposto a tudo para fazer justiça, nem que seja com as próprias mãos. Em sua jornada, porém, dois policiais da cidade acabam sendo confundidos com os suspeitos, se tornando o alvo principal de Sebastião e causando um rebuliço na região. Classificação 16 anos.