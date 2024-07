Arma apreendida - Foto: Jornal O DIA

Arma apreendidaFoto: Jornal O DIA

Publicado 15/07/2024 15:25 | Atualizado 15/07/2024 15:26

Maricá - Um revólver Taurus calibre 32 foi apreendido na tarde desta segunda-feira (15) em uma residência em Itaipuaçu, a própria moradora do imóvel solicitou a apreensão à Polícia Militar.

Segundo informações, a mulher, que se separou recentemente, havia sido vítima de ameaças de morte do ex-companheiro por diversas vezes, e após a separação e o homem abandonar a residência deixou pra trás alguns objetos, como a sua arma de fogo. Mesmo fora do imóvel ele ainda ameaçava de morte a ex-mulher via mensagens de WattsApp, o que a fez entrar em contato com a polícia para retirar de dentro de sua casa o revólver.

Uma guarnição foi até o local e retirou o armamento de cima da sua geladeira e fez a apreensão, além da apreensão do revólver, 12 munições também foram apreendidas.

O material foi levado para a 82ª DP no Centro de Maricá.