Marginal durante a ação criminosa - Foto: Reprodução

Marginal durante a ação criminosaFoto: Reprodução

Publicado 19/07/2024 17:29 | Atualizado 19/07/2024 18:06

Maricá - Um ladrão de fiação elétrica foi flagrado por câmeras de vigilância na hora em que cometia um crime, o caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (18) em uma rua do bairro do Flamengo.

O crime aconteceu na Rua Santa Catarina com a Travessa Ary Spindola.

A proprietária de um imóvel que teve a fiação eletrônica roubada falou com nossa redação e ela informou que por volta das 9h30 da manhã ele cortou o fio do relógio de luz da casa, puxando toda a fiação invadiu o terreno da residência e roubou toda a fiação, a vítima ainda informou que na última terça-feira (16) o mesmo elemento roubou a fiação da instalação de bomba que leva água para os moradores dos imóveis na parte alta da rua.

Toda a ação criminosa foi flagrada pela câmera de vigilância de uma vizinha da vítima.

A última vítima que teve sua fiação roubada relatou também que os moradores estão chocados pela cara de pau do elemento que em plena luz do dia cometeu o crime, tanto na terça-feira , como na quinta os moradores só se deram conta do roubo quando tentaram ligar a bomba da água e não conseguiram e quando chegou em casa e percebeu que não havia mais luz elétrica devido a falta dos fios.

O caso foi registrado na 82ª DP no Centro da cidade, o caso já está sendo investigado.