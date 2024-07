Serviço de Atendimento e Reabilitação Especial de Maricá - Foto: Elsson Campos

Publicado 18/07/2024 17:52

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, reinaugurou nesta quinta-feira (18/07), o Serviço de Atendimento e Reabilitação Especial de Maricá (Sarem I), órgão público municipal criado para atendimentos a crianças, adolescentes e jovens com necessidades especiais, localizado na Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha, no Centro. A Solenidade contou com a presença de autoridades, funcionários e famílias que frequentam o local.

A reinauguração do local se deve por conta da ampliação do espaço terapêutico voltado para pessoas com deficiência que estimula os cinco sentidos (visão, audição, olfato, tato e paladar), além de promover a sociabilidade entre os usuários. Agora o local conta com sala de audiometria, sala de integração sensorial, e sala de terapia alimentar.

"Este é um papel de garantia de direitos da população maricaense, onde nós conseguimos evoluir e entender que a assistência social não é um trabalho voluntário, é uma garantia de direito. Porque além do suporte que damos às crianças e jovens, para que possam ter autonomia e conduzir a própria vida, a gente tem conseguido evoluir como sociedade", disse o secretário de governo, Gabriel Guimarães.

"Esta ampliação já era um desejo antigo dos pais de PcDs e dos profissionais que aqui atuam, o equipamento não contemplava toda a demanda e necessidade da população. Nós temos uma fila grande de espera de crianças para atendimento com autismos e outras deficiências, então era necessário a qualificação desse espaço, assim exercendo essa cidadania para as pessoas assistidas", disse o secretário de Assistência Social, Thiago Ribeiro.

Daniele Zapone, coordenadora Sarem I, destaca a importância da expansão do serviço de atendimento. "Essa reinauguração do espaço vai possibilitar às crianças do município fazerem a audiometria, e ter acesso aos demais serviços que são oferecidos aqui. Temos profissionais empenhados e atenciosos para dar todo suporte às nossas crianças", completou Daniele.

Rita Ribeiro, mãe da pequena Sofia, de 11 anos, que tem síndrome de Down, conta que só tem a agradecer pelo atendimento e recepção dos profissionais do local. "Ela faz tratamento aqui no Sarem há um ano. Minha filha desde o primeiro dia sempre foi muito bem atendida, todos os profissionais são muito atenciosos. A Prefeitura está de parabéns", completou.

Nesta sexta-feira (19/07), haverá a entrega do segundo Serviço de Atendimento e Reabilitação Especial de Maricá (Sarem II), localizado na Rua Clarice Lispector, lote 136 A, quadra 05, Km 24, em Ponta Grossa. A inauguração do local tem como objetivo suprir a alta demanda e atender mais distritos.