Publicado 22/07/2024 09:49

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Governo, realizou no último sábado (20) mais uma Festa Julina, dessa vez em São José do Imbassaí.

A tradicional celebração, promovida pela Coordenadoria Especial de Bem-Estar e Qualidade de Vida, teve como atrações a quadrilha dos alunos do Programa Viver Bem e shows com artistas locais.

Centenas de moradores do bairro aproveitaram a festividade para se divertir. Caso de João de Souza, 47 anos, morador das Amendoeiras. “Todo ano eu venho para essa festa. Tão pertinho de casa, não dá para deixar de vir. Dançar um pouquinho é bom, mexer o esqueleto faz bem para o corpo, mente e alma”, disse.

Já a dupla Marluce Sapienza e Michelle Leite estavam preparadas para a apresentação da quadrilha. “Todo ano a gente se junta com participantes de vários polos e se apresenta. Aqui temos pessoas de várias idades compartilhando experiências e muita vontade de viver”, contou Marluce.

“Viemos em busca de alegria. Estamos aqui com nosso grupo de amigas e somos muito unidas por conta do projeto Viver Bem. Essa apresentação hoje veio a calhar justamente no Dia dos Amigos. Por isso, chamamos todos para vir nos ver dançar”, convidou Michelle.

O evento terminou domingo (21) com o grupo Oh Sorte. A programação contou com apresentações de dança e até casamento na roça, além de brincadeiras e barraquinhas. O Arraiá de São José aconteceu na Praça Gilmar dos Santos Trindade, em frente à Arena São José, em São José do Imbassaí.

O Programa Viver Bem tem cinco polos: Inoã, São José, Itapeba, Bambuí e Ponta Negra, todos com atividades tanto esportivas quanto serviços de saúde, como nutricionistas e psicólogos. Atualmente, três mil inscritos fazem parte das atividades diariamente.

Para conhecer as atividades e se inscrever, basta se dirigir aos polos com RG e CPF, além do comprovante de residência e atestado de saúde. O polo de São José do Imbassaí funciona das 8h às 20h, e os demais das 8h às 19h.

O polo Inoã fica na Avenida Luis Genésio; lote 12; quadra 4. Já o de São José funciona no Complexo Esportivo Dínamo – Parque Central. Em Itapeba, basta se dirigir à Rua Braulino Caetano dos Santos; lote 6A; quadra 2. Já no segundo distrito são dois polos: Bambuí (Avenida Contorno; lotes 10 e 11; quadra 132) e Ponta Negra (Estrada do Farol; número 38; lote 2; quadra 3).