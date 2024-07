Barraca de vacinação - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 22/07/2024 13:24 | Atualizado 22/07/2024 13:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação, realizou na Praça da 70, em Itaipuaçu, mais uma edição do 'Passaporte em Ação' que aconteceu na manhã do último sábado (20).

O evento, que reuniu cerca de 200 alunos do programa Passaporte Universitário, ofereceu diversos serviços gratuitos voltados aos moradores do distrito e visitantes que passavam pelo local.

A ação foi comandada pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), instituição anfitriã da edição, mas também contou com a participação de alunos da Faculdade de Maricá. Por meio de uma parceria com a Secretaria de Saúde de Maricá, foi oferecida no local a possibilidade de vacinação contra a gripe H1N1.

"Em cada local que recebe o Passaporte em Ação, procuramos trazer vários serviços para a população, trazendo a população para perto do programa Passaporte Universitário, bem como proporcionar que os alunos possam cumprir a contrapartida social. Já que o município custeia as mensalidades, os estudantes dão esse retorno à população, conforme prevê a legislação", explicou a subsecretária Marianne Mary.

Orientação sobre higienização bucal

Os alunos que participaram da ação receberam 20 horas de contrapartida. Foram ofertadas informações sobre escovação e higiene bucal, além de distribuição de kit odontológico.

Para a acadêmica Crystiane Quintanilha, que está no 2º período de Odontologia, esse era um dos serviços mais buscados. A aluna, que é moradora do Spar, passou algumas orientações para a população sobre a maneira correta para uma boa escovação dentária, a periodicidade em que a pessoa deve procurar um dentista, entre outras dicas.

"É importante a cada seis meses procurarmos um dentista e muitas pessoas não sabem disso. Outra informação que passamos, além de ensinar a fazer a escovação correta, é a necessidade de trocar a escova a cada três meses. Também explicamos a diferença entre os tipos de escova de dentes. É importante que tenhamos cada vez mais ações como essa", afirmou.

Conhecimento compartilhado

Houve, ainda, atendimento, orientação e distribuição de cartilhas com informações sobre medicina veterinária, aferição de pressão arterial, glicemia e orientação médica, atividades esportivas no espaço aberto, ginástica laboral no palco principal nos intervalos e distribuição de brindes.

Rhyan Batista, que cursa Educação Física também na Unifeso, exaltou a participação de diferentes cursos. "Estamos compartilhando bastante conhecimento com as pessoas, principalmente porque temos vários cursos aqui. Temos o pessoal da Enfermagem oferecendo cuidados, estamos levando diversão com a Educação Física, tem a odontologia. Enfim, estamos promovendo saúde", contou.

Moradora do Barroco, Ana Paula Aquino foi até a Praça da 70 com a sobrinha Lívia, de 07 anos, e descobriu que o 'Passaporte em Ação' estava acontecendo no local. Foi quando decidiu aproveitar para buscar informações sobre saúde. "Estou vendo o pessoal explicando sobre saúde bucal e isso é muito importante. Muito legal essa ação. Estamos vendo muitas crianças por aqui, e é bom ensinar para eles desde pequenininhos o quão importante é fazer a nossa higiene", elogiou.

No dia 10 de agosto, o 'Passaporte em Ação' será no residencial 'Minha Casa, Minha Vida' de Itaipuaçu. No entanto, ao invés de apenas uma instituição ser a anfitriã, todas as universidades credenciadas irão ofertar serviços. As inscrições para os alunos interessados em participar e receber horas de contrapartida serão divulgadas em breve.