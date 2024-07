Carro que foi incendiado pelos criminoso juntamente com o corpo do empresário - Foto: Reprodução Enfoco

Carro que foi incendiado pelos criminoso juntamente com o corpo do empresárioFoto: Reprodução Enfoco

Publicado 22/07/2024 11:41 | Atualizado 22/07/2024 11:42

Maricá - Três homens, acusados de assassinar um empresário de Niterói, foram presos na manhã da última quinta-feira (18) na região central do município.

Os três acusados confessaram à Polícia que estariam envolvidos na morte do empresário de Niterói Arlan Machado Azevedo.

O empresário foi assassinado no início deste ano e era proprietário de uma oficina no bairro do Engenho do Mato, em Niterói, exames comprovaram que era o corpo do empresário que foi encontrado carbonizado dentro de um automóvel que foi encontrado em chamas na Restinga, em Maricá.

Os três elementos foram presos e encaminhados para a 82ª DP, no Centro de Maricá e já estão à disposição da Justiça.