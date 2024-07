Hospital Che Guevara - Foto: GB News

Hospital Che GuevaraFoto: GB News

Publicado 24/07/2024 09:40

Maricá - Um homem que pilotava uma motocicleta ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (23) no bairro do Flamengo.

O acidente aconteceu na Avenida Roberto Silveira, na esquina com a Rua 6 com a Rua Tupã, por volta das 19 horas.

Segundo informações, o homem pilotava a motocicleta no sentido Centro da cidade quando um automóvel sedan modelo March, da Nissan, reduziu a velocidade, o motociclista então não conseguiu frear a moto e colidiu na traseira do carro sendo arremessado.

Com a colisão, ok motociclista ficou extremamente ferido, e populares chamaram o socorro que rapidamente chegou até o local e realizou os primeiros socorros no local.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí.