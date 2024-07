Moto apreendida e condutor menor de idade foi detido - Foto: Reprodução

Publicado 23/07/2024 09:55 | Atualizado 23/07/2024 09:55

Maricá - Um elemento foi detido após ser flagrado pilotando uma motocicleta sem placa, o caso aconteceu nesta segunda-feira (22) na região Central da cidade.

Circular sem a placa é considerada uma infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), resultando em sete pontos na carteira, multa no valor de R$ 293,47, além da apreensão do veículo, neste caso o elemento é menor de idade e também não possuía habilitação.

Ele foi conduzido a 82ª DP e em seguida foi liberado quando o responsável pelo menor compareceu à unidade policial.