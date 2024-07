Ônibus vermelinho não terá mais catracas - Foto: Divulgação

Publicado 23/07/2024 13:46 | Atualizado 23/07/2024 13:47

Maricá - A partir da próxima sexta-feira (26), os famosos coletivos, os ônibus gratuitos "vermelhinhos" estarão operando sem catraca.

As primeiras linhas que funcionarão sem o objeto são as E20, E21, E22, E23, E24 e E24.

A medida visa agilizar o embarque e desembarque dos passageiros, além de contribuir para a segurança e o conforto de todos, e é um compromisso da Prefeitura de Maricá, através da Empresa Pública de Transportes (EPT), com a modernização e democratização do transporte público municipal.

Maricá é a primeira cidade do país com mais de 100 mil habitantes a oferecer transporte público Tarifa Zero e agora também com ônibus sem catracas.

Símbolo de um passado excludente, a catraca remete a limitações para o acesso ao transporte público, criando barreiras para aqueles que mais precisam.

Uma das vencedoras da licitação, a empresa ESX - Ouro Negro, irá operar as linhas do transporte público coletivo do terceiro distrito do município (Inoã) e será responsável pela implementação da nova tecnologia. Através de "Câmeras Dome IP Contadoras de Passageiros", a empresa realizará a contabilização dos passageiros transportados, garantindo a transparência e a eficiência do sistema.

A experiência servirá como base para a expansão da iniciativa para as demais linhas do sistema Tarifa Zero, com o objetivo de que até o final do primeiro semestre de 2025, todos os 135 ônibus da frota municipal estejam operando sem catraca.