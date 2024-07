Viatura da polícia ambiental - Foto: Jornal O DIA

Viatura da polícia ambientalFoto: Jornal O DIA

Publicado 23/07/2024 11:47 | Atualizado 23/07/2024 11:47

Maricá - Policiais Militares da 6ª UPAM (Unidade de Patrulhamento Ambiental) encaminhou na manhã desta terça-feira (23) o responsável por uma marmoraria que mantém suas atividades no bairro do Caxito, região Central do município.

Segundo informações, denúncias de que a marmoraria funcionava de forma irregular e que havia risco de atividade potencialmente poluidora no local, chegaram até os Policiais que foram na localidade averiguar.

Chegando no estabelecimento comercial, localizado na Rua Alfredo de Andrade, por volta das 10h da manhã, os agentes verificaram que a marmoraria não possuía as devidas licenças para operar e que de acordo com o Artigo 60 da Lei 965/98 o responsável foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, prestar esclarecimentos.

O responsável então foi encaminhado para a 82ª DP para esclarecer os fatos.