Drogas apreendidas - Foto: Jornal O DIA

Publicado 25/07/2024 13:25 | Atualizado 25/07/2024 13:25

Maricá - Policiais Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM prenderam nesta quarta-feira (24) três homens na Comunidade do Risca Faca em Inoã.

O trio portava uma grande quantidade de drogas, dois rádios transmissores e uma arma.

Os Policiais estavam realizando um patrulhamento quando avistaram um grupo de oito elementos, que ao avistarem a Polícia Militar todos fugiram.

Porém três dos oito elementos foram capturados, e pelo teor do que foi apreendido com eles (arma de fogo, drogas e rádios transmissores), se evidencia envolvimento e tráfico de drogas.

Os três foram presos e encaminhados para a 82ª DP no Centro de Maricá.