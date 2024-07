Alan Novaes, Diego Zeidan e Drika, assinaram documento da frente popular em Maricá - Foto: Divulgação

Alan Novaes, Diego Zeidan e Drika, assinaram documento da frente popular em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 25/07/2024 11:11

Maricá - Em convenção na sede do PT de Maricá, os partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança oficializaram a candidatura de Quaquá para prefeito e João Maurício, o Joãozinho, para vice-prefeito de Maricá. O documento que ratificou a Coligação Frente Popular foi assinado por Diego Zeidan (PT), Alan Novaes (PC do B) e Adriana Nogueira, a Drika (PV), presidentes municipais das siglas. A chapa contará ainda com Avante, Cidadania, PDT, PSD e PSDB.

Diego agradeceu o apoio das legendas e enfatizou que a união é fundamental para a continuidade da transformação que a cidade vive desde 2009. “Essa união é importante para que Maricá possa continuar seu processo de transformação iniciado com Quaquá e seguido por Fabiano Horta. E isso só foi possível graças ao trabalho conjunto das forças progressistas que trabalham para fazer da cidade referência em qualidade de vida e progresso social no Estado e no Brasil”, disse Diego.

Alan Novaes lembrou que a parceria entre PT e seu partido vem desde a primeira vitória de Lula para a Presidência, em 2002. Ele destacou a papel da legenda nos governos petistas em Maricá desde 2009.

“Essa coligação reflete o conjunto das políticas públicas bem sucedidas que o PT, apoiado pelo nosso partido, implantou em Maricá, ampliando cada vez mais a renda das pessoas e garantindo a população direitos que antes ela não tinha. Marica era uma antes e outra depois que Quaquá e Fabiano revolucionaram a cidade”, completou.

Prova da participação cada vez maior das mulheres na política, Drika ressaltou a vocação inclusiva e participativa da aliança, que coloca o povo como protagonista e beneficiário de políticas públicas como a Tarifa Zero, a moeda social Mumbuca e o Passaporte Universitário.

“O PV faz parte dessa aliança porque valoriza a política participava e igualitária das gestões municipais lideradas pelo PT. A gente luta por mais participação do povo e da sociedade no governo local. E vemos que isso tem acontecido. Quem ganha somos todos nós”, finalizou.

Nos próximos dias, os outros partidos da coligação realizarão suas convenções. A chapa tem até o dia 05 de agosto para ser registrada e oficialmente homologada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.