A vítima entrego as imagens e registrou o crime na 82ª DP - Foto: Maurício Peçanha

A vítima entrego as imagens e registrou o crime na 82ª DPFoto: Maurício Peçanha

Publicado 25/07/2024 18:47

Maricá - Um ladrão invadiu uma residência no bairro do Flamengo (na região central da cidade) durante a tarde desta quinta-feira (25), furtou diversos objetos, e toda a atividade criminosa aconteceu enquanto a moradora do imóvel dormia.

Segundo relatos da vítima, uma mulher que inclusive está grávida, e tem um filho de 9 anos, dormia à tarde e foi acordada pelo seu filho, informando que viu um homem desconhecido dentro do imóvel.

Então a mulher acordou assustada e percorreu a casa não encontrando ninguém, então ela puxou as imagens das câmeras de vigilância e constatou o que o filho havia dito, um ladrão dentro de sua casa furtando carnes que estavam dentro da geladeira e um aparelho celular.

A vítima então foi a 82ª DP no Centro de Maricá, onde registrou o caso e entregou aos Policiais as imagens das câmeras que ajudarão na identificação do elemento.