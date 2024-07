Treino de tiro com arco - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 29/07/2024 10:02 | Atualizado 29/07/2024 10:03

Maricá - Maricá realizou neste sábado (27) as finais individuais do 17º Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil e Master de Tiro com Arco de 2024, em confrontos que incluíram três modalidades: recurvo, composto e barebow, na sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTARCO), em Itapeba. O evento, que tem o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, encerrou neste domingo (28). Confira aqui o resultado.

Marcos Porto, técnico do Maricá Cidade Olímpica, destaca a importância do município sediar este evento, e explica alguns fundamentos do esporte. “Algumas peculiaridades do arco e flecha são muito interessantes, fazem o esporte ser tão querido e procurado aqui no município, são várias coisas bem legais em questões de estrutura, conhecimento técnico e até psicológico”, disse Marcos.

Durante o evento, 36 equipes de diversos estados do Brasil passaram pelo local. Atletas do projeto Maricá Cidade Olímpica participaram da competição. A cidade já desenvolve um projeto que é referência na modalidade. Os arqueiros Marcus Vinicius D’Almeida e Ana Luiza Caetano estão representando o Brasil no tiro com arco individual masculino, feminino e misto nas disputa dos Jogos de Paris-2024.

Nelson Lopes, de 55 anos, atleta da equipe Bandeirantes, de São Paulo, conta que já participou de outros campeonatos na cidade e aproveita para elogiar as instalações. "O campeonato está muito bem organizado como sempre, a estrutura agrada bastante. Senti que o nível técnico subiu bastante nos últimos anos, só tem a agregar ao espetáculo do esporte", ressalta.

O esporte Tiro com Arco

O tiro com arco é a prática de utilizar um arco e flechas para atingir um alvo. O esporte surgiu como atividade de caça e guerra e é praticado em um campo de competição que deve ser plano e sem obstáculos para os arqueiros. Somente o tipo de categoria outdoor e o arco recurvo ou olímpico fazem parte dos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos.