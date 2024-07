82ª DP de Maricá - Foto: Maurício Peçanha

Maricá - Na manhã do último domingo (28), no bairro de Ponta Negra, mais precisamente na Rua Sete, um homem invadiu uma casa e feriu com uma faca o namorado atual de sua ex.

Por volta das 7h:40, o homem invadiu a residência à procura de sua ex-companheira para então esfaqueá-la por ele não ter aceitado o rompimento do relacionamento.

Ao flagrar o homem com uma faca ameaçando a mulher, o ex namorado foi defender a mulher. Durante a tentativa de defender sua amada ele foi ferido em um dos braços pela faca.

O autor do crime fugiu do local. O homem ferido seguiu para uma unidade hospitalar para tratar do ferimento que sangrava muito.

O caso foi denunciado para a Polícia Militar e registrado na Delegacia de Maricá.