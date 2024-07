Vacinação - Foto: Anselmo Mourão

30/07/2024

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, continua com a vacinação contra a Influenza (gripe) na cidade para as pessoas a partir de seis meses de idade, que ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, nas 27 Unidades de Saúde da Família (USF). A imunização do público em geral prossegue até a finalização das doses em estoque, possibilitando que a população receba a vacina trivalente, que oferece proteção às cepas do vírus Influenza com circulação mais frequente na atualidade: B, A H1N1 e A H3N2.

É importante lembrar que as pessoas dos públicos prioritários que ainda não receberam a dose anual também podem procurar uma das USF para se proteger da gripe. A vacina evita o desenvolvimento de quadros graves e hospitalizações e, para recebê-la, é necessário apresentar um documento de identificação e a caderneta de vacinação (caso tenha) em um dos polos do município.

Endereços das Unidades de Saúde da Família

Segunda a sexta-feira

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro. (8h às 18h)

– USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com a Rua 53), lote 01, quadra 206. (8h às 18h)

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho. (8h às 17h)

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã. (8h às 17h)

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n. (8h às 18h)

– USF Elenir Umbelino de Mello (Enfemeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo. (8h às 17h)

– USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n, Ponta Negra. Próximo à Ponte Senador Paulo Duque. (8h às 17h)

– USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n. (8h às 17h)

– USF Itaipuaçu (Barroco): Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (8h às 18h)

– USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO). (8h às 18h)

– USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n. (8h às 18h)

– USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n. (8h às 17h)

– USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n. (8h às 17h)

– USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã. (8h às 17h)

– USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar. (8h às 17h)

– USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n. (8h às 17h)

– USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n. (8h às 17h)

– USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91. (8h às 17h)

– USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n. (8h às 17h)

– USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divineia. (8h às 17h)

– USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n. (8h às 17h)

– USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n. (8h às 17h)

– USF ACS Nathan da Silva Noronha Figueiredo (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73), Saco das Flores. (8h às 17h)

– USF Itaocaia Valley: Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu. (8h às 17h)