Espraiado de Portas Abertas - Foto: Clarildo Menezes

Espraiado de Portas AbertasFoto: Clarildo Menezes

Publicado 05/08/2024 09:40

Maricá - A quarta edição do Espraiado de Portas Abertas, mais tradicional evento de circuito rural de Maricá, teve como tema o ‘Dia dos Papais’, espécie de comemoração antecipada da data cujo dia é o próximo domingo (11). Desta forma, muitas famílias inteiras foram ao bairro para participar do circuito, que inclui a gastronomia nos bares e restaurantes, o artesanato e, nos últimos meses, o turismo de aventura.

Um dos que comemorou foi o editor de imagens Alexandre Rodrigues, morador do Recreio dos Bandeirantes (Zona Oeste do Rio) mas que tem uma casa no Espraiado. Ele foi acompanhado da filha, da esposa e das enteadas, também consideradas filhas. “É uma data importante para comemorar com a família, e este é um lugar que eu gosto muito de estar”, garantiu Alexandre.

Também acompanhado da esposa e dos filhos João, de 9 anos, e Maria, de 7, o servidor público Filipi Soares, de 42 anos, afirmou estar feliz com o evento no bairro onde mora, mas chamou a atenção também para as mães que fazem este papel.

“Muitas crianças crescem sem uma figura paterna, e são as mães que acabam exercendo essa responsabilidade e, por isso, elas devem ser aplaudidas e homenageadas também neste dia. Para nós, é muito bom celebrar com quem nos dá o direcionamento na vida, por quem nos levantamos e vamos atrás sempre do melhor, que são os filhos”, avaliou Filipi.

De acordo com a Secretaria de Turismo, o Espraiado de Portas Abertas é bimestral e terá ainda mais duas edições neste ano: em 13 de outubro será comemorado o Mês das Crianças; e em dezembro haverá o Natal Rural Mágico, no dia 08.