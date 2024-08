O corpo da vítima, já está no IML e apresenta sinais de estupro - Foto: Fabiano Medina

Maricá - Uma mulher de 23 anos morreu neste domingo (04) no Hospital Municipal Conde Modesto Leal por suspeita de ter sido envenenada, ela já chegou na unidade Hospitalar desmaiada.

Segundo informações, tudo aconteceu em um centro comercial no centro da cidade no sábado (03), um empresário estava procurando uma pessoa para fazer uma faxina em seus escritório e acabou contratando a vítima; Victoria da Conceição Pereira. Então ela aceitou o trabalho e começou a realizar a faxina.

O empresário saiu do escritório a deixando-a realizar a faxina, ao retornar a tarde encontrou a moça desmaiada, urinada, evacuada e com espuma na boca.

O SAMU foi chamado e chegou rapidamente ao local onde realizou os primeiros socorros e a levou para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal.

Victoria sofreu três paradas cardíacas e faleceu na madrugada de domingo (04).

O cadáver de Victoria foi levado para o IML, ainda segundo relatos da tia da vítima que foi até o Instituto Médico Legal, e que falou com nossa redação, o cadáver da sobrinha tinha sinais de ter sofrido estupro, estava com as partes íntimas cortadas, como se algo tivesse sido introduzido de forma forçada na vagina e no ânus da vítima.

Agentes da Polícia Civil suspeitam do ex-namorado de Victoria da Conceição Pereira, e que ela foi vítima de uma armação tomando um milkshake envenenado.

Victoria havia ido a 82ª DP na última quarta-feira (31) registrar uma queixa contra o ex-namorado, identificado como Davi, ele já possuía uma medida protetiva a favor de Victoria.

A vítima moradora do bairro de Ponta Negra deixa um filho de 5 anos. A Polícia Civil segue investigando o caso.