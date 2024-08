Festa da Padroeira 2023 - Foto: Divulgação

Publicado 06/08/2024 09:18 | Atualizado 06/08/2024 09:20

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Turismo e de Assuntos Religiosos, vai levar à Praça Orlando de Barros Pimentel uma série de shows para celebrar a tradicional Festa de Nossa Senhora do Amparo, a padroeira da cidade, sempre celebrada no dia 15 de agosto.

Ao contrário dos anos anteriores, toda a programação irá se concentrar no palco montado na praça central da cidade, com shows populares e católicos juntamente com a parte religiosa da festa.

Neste setor, haverá a novena na igreja matriz com cada dia dedicado a um tema exaltando a Virgem Maria, a partir desta terça-feira (06) até o dia 14. No dia 15, a celebração começa uma alvorada festiva às 6 horas, seguida de quatro missas (às 7h, 9h, 11h e 17h) e a tradicional procissão pelas ruas do Centro, com a imagem de Nossa Senhora do Amparo e dos padroeiros das capelas. Logo depois, sobem ao palco as cantoras católicas Eliana Ribeiro e Karen Keldani.

Nos dias seguintes, o palco será dividido entre shows católicos e populares, sempre precedido de missas. No dia 16 (sexta-feira), as apresentações serão de Maurinho (20h), Fraternidade São João Paulo II (21h30) e Thiago Martins (23h). Já no sábado, dia 17, estarão no palco a banda Rosa de Saron (21h) e o cantor Vitor Kley (23h), enquanto no domingo (18) a maratona se encerra com a banda Anjos de Resgate (20h) e a cantora Jô Borges (22h).

Confira a programação da Festa da Padroeira de Maricá:



Praça Orlando de Barros Pimentel, Centro

De 06 a 14/08 – Novena e missas diárias às 18h30, exceto dia 10/08, que será às 19h30

15/08 – Quinta-feira

19h30 – Eliana Ribeiro

21h30 – Karen Keldani

16/08 – Sexta-feira

21h30 – Fraternidade São João Paulo II

23 horas – Thiago Martins

17/08 – Sábado

20h30 – Banda Rosa de Saron

23 horas – Vitor Kley

18/08 – Domingo

20 horas – Banda Anjos de Resgate

22 horas – Jô Borges