Mais uma vítima de feminicídio é sepultadaFoto: Rede social

Publicado 06/08/2024 10:07 | Atualizado 06/08/2024 10:07

Maricá - Victoria da Conceição Pereira, de 23 anos, moradora de Ponta Negra, foi sepultada nesta segunda-feira (05) no Cemitério do Centro da cidade, vítima de feminicídio, família e amigos choraram a tragédia que abalou o município.

A vítima deixou um filho de 05 anos, além da família que ficou devastada.

Victoria possuía uma medida protetiva a seu favor, contra o seu ex-namorado, Dados Nascimento, principal suspeito do crime, já havia tentado matá-la no final de semana retrasado, no domingo dia 28 de julho, ele invadiu sua casa com uma faca e acabou esfaqueando seu atual namorado, que a defendeu.

Infelizmente no último final de semana, no sábado, dia 03, enquanto ela fazia faxina na casa de um empresário, ela recebeu um milkshake envenenado que a fez dar entrada no Hospital Municipal Conde Modesto Leal mas não resistiu ao envenenamento e faleceu.

O corpo que passou pela necropsia no Instituto Médico Legal, confirmou a morte por envenenamento, a Polícia Civil segue investigando o caso.