Quaquá e Renato Machado em reunião na Capitânia dos Portos objetivando fomentar o turismo marítimo em MaricáFoto: Bender Arruda

Publicado 07/08/2024 18:05

Maricá - O pré-candidato à Prefeitura de Maricá, Washington Quaquá, e o deputado Estadual Renato Machado estiveram nesta quarta-feira na Capitania dos Portos da Marinha, no Rio de Janeiro, tratando de um importante projeto para o turismo da cidade: o afundamento de navios que hoje estão abandonados na Baía de Guanabara na costa de Maricá.

O parque de navios submersos será uma atrativo para esportes como mergulho e pesca submarina.

Participaram do encontro o Capitão de Mar e Guerra Robson Mendes Alves, o Capitão de Fragata Ricardo Sampaio Bastos, o Capitão de Corveta Leonardo Couto de Souza Pinto e equipe.

No encontro foi debatida a criação de um grupo de trabalho para identificar as embarcações abandonadas.

“Essa é mais uma iniciativa para fazer de Maricá o novo destino turístico do Brasil e Rio de Janeiro. Vamos trazer turistas do mundo inteiro para que possam pescar e mergulhar na nossa costa”, disse Quaquá.

Outro assunto abordado foi a parceria da Capitania dos Portos com a Guarda Municipal de Maricá para o patrulhamento da costa da cidade. A principal missão será impedir a pesca predatória feita por traineiras clandestinas na costa maricaense.

“Esse é um grande problema que afeta os pescadores de Maricá. Não podemos permitir que pesqueiros clandestinos venham de fora para tirar o peixe e o sustento dos trabalhadores da pesca da nossa cidade. Vamos expulsar as traineiras piratas do nosso litoral”, completou Quaquá.

O pré-candidato apresentou também o projeto do transporte aquaviário por ferryboats entre Maricá e os aeroportos do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

O novo modal, que transportará carros e passageiros entre as duas cidades, já foi tratado com o prefeito Eduardo Paes.