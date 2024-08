Preso por assassinar ex-namorada - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 08/08/2024 16:36 | Atualizado 08/08/2024 16:40

Maricá - O assassino de Victoria da Conceição Pereira estava preso sob custódia na 82ª DP (Centro) e foi transferido na manhã desta quarta-feira (07) para a Central de Flagrantes em Niterói.

O elemento foi capturado em Rio das Pedras, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Victoria de 23 anos já possuía uma medida protetiva a seu favor, contra David, que era seu ex-namorado, ele já havia tentado matá-la no final de semana retrasado, no domingo dia 28 de julho, invadiu a casa de Victoria com uma faca no intuito de assassná-la e acabou esfaqueando seu atual namorado, que a defendeu.

Infelizmente no último final de semana, sábado (03), enquanto ela fazia faxina na casa de um empresário, ela bebeu um milkshake envenenado pelo ex-namorado, que a fez dar entrada no Hospital Municipal Conde Modesto Leal mas não resistiu ao envenenamento e faleceu.

O caso gerou repercussão nacional e chocou a cidade de Maricá.