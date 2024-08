Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara - Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 09/08/2024 13:11 | Atualizado 09/08/2024 13:11

Maricá - Um homem foi atropelado na manhã desta sexta-feira (09) no bairro do Parque Nanci, na entrada do Retiro.

Segundo relatos, um motorista estava dando ré nas margens da rodovia para realizar uma bandalha na contramão para pegar o retorno que já havia passado e atingiu um pedestre.

Populares chamaram os Bombeiros que chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros socorros no local, em seguida o encaminharam para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí.

O caso foi registrado na 82ª DP no Centro de Maricá.