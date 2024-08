Ressaca no litoral de Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 14/08/2024 09:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, orienta a população a evitar o banho de mar e permanência na areia devido a ressaca no litoral da cidade. A Marinha do Brasil emitiu um alerta com ondas de 2,5 a 4 metros nesta quarta-feira (14), que tem a previsão de céu parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva. Os ventos terão intensidade fraca a moderada com temperaturas entre 14ºC e 24°C.

Segundo a Defesa Civil, todo o litoral está com bandeira vermelha e os moradores e visitantes precisam evitar as praias até o domingo (18) por conta da ressaca, principalmente os costões e seguir as orientações dos guarda-vidas para qualquer eventualidade. As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199 ou pelo WhatsApp (21) 98294-3235.