Preso em flagranteFoto: Reprodução

Publicado 14/08/2024 09:34 | Atualizado 14/08/2024 09:36

Maricá - Em um acidente de trânsito que aconteceu no fim desta terça-feira (13), um homem acabou sendo preso.

Segundo informações, pilotando uma motocicleta, um homem acabou colidindo com uma viatura da Polícia Civil.

Em vez de parar a moto e registrar a ocorrência, o elemento resolveu tentar fugir, porém acabou caindo dentro de um valão, nas proximidades da RJ 106.

Ele não se feriu e foi retirado do valão, na averiguação foi constatado que a motocicleta do elemento estava em busca e apreensão, ele foi detido e levado para a 82ª DP no Centro da cidade.