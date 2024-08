Artur Jorge, do Botafogo, orienta o time no jogo contra o Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/08/2024 09:53

tem o melhor aproveitamento entre os clubes da Série A no período. Rio - O Botafogo exorcizou o fantasma do ano passado. O Palmeiras quase repetiu a virada, mas a sorte estava com o Alvinegro, que se classificou às quartas de final da Libertadores pela segunda vez em sua história. O Glorioso mudou da água para o vinho após a chegada do técnico Artur Jorge eno período.

Artur Jorge foi contratado em abril para substituir Tiago Nunes. O treinador português encontrou a equipe em frangalhos, ainda sofrendo com as marcas da perda do título do Brasileirão do ano passado, além da campanha ruim no Carioca — que não chegou à semifinal pelo segundo ano consecutivo. Desde então, o Alvinegro soma 66% de aproveitamento.



Em 34 jogos sob o comando do treinador português, foram 20 vitórias, sete empates e sete derrotas, além de 55 gols marcados e apenas 33 sofridos (ou seja, menos de um por jogo). Artur Jorge ajustou a defesa, além de potencializar o ataque. A solidez da equipe, tanto defensiva quanto ofensivamente, tem sido fator crucial para o sucesso do trabalho.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, no Nilton Santos, o Botafogo empatou com o Palmeiras por 2 a 2, nesta última quarta-feira (21), e garantiu a vaga nas quartas de final da Libertadores pela segunda vez em sua história. Já no Brasileirão, o Alvinegro venceu o primeiro turno, é dono do melhor ataque e é o melhor visitante do campeonato, além do quarto melhor mandante.

Embalado com a classificação na Libertadores, o Botafogo muda o foco para o Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada. Em seguida, terá um confronto direto contra o Fortaleza, atual vice-líder, dia 31, às 21h, no Nilton Santos, pela 25ª rodada.