Torcedor do Palmeiras mostrou o pênis para uma torcedora do Botafogo após a eliminação na Libertadores - Reprodução

Publicado 22/08/2024 15:35 | Atualizado 22/08/2024 17:29

Rio - A Delegacia de Repressão aos Delitos Esportivos (Drade) tenta identificar o torcedor que mostrou o pênis para uma torcedora do Botafogo após o jogo desta quarta-feira (21), no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Libertadores. O caso ocorreu logo após o apito final e foi denunciado à Polícia Militar de São Paulo ainda no estádio, na madrugada desta quinta (22).

Em nota oficial, o Palmeiras informou que busca identificar o torcedor e excluí-lo do quadro sócio Avanti, se ele fizer parte, além de impedi-lo de comprar ingressos para os jogos como mandante. A polícia vai utilizar as imagens do sistema de segurança do Allianz Parque para dar sequência à investigação. O Alviverde tem um sistema de biometria facial que pode ajudar na identificação do homem.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras está trabalhando para identificar e punir o indivíduo que mostrou o órgão genital em direção à torcida do Botafogo durante o jogo realizado na quarta-feira (21) no Allianz Parque. Não toleramos condutas criminosas em nossa casa e tomaremos todas as providências cabíveis, incluindo a exclusão do Avanti caso ele seja adepto do programa de sócio-torcedor e a proibição de compra de ingresso para os jogos do clube como mandante", disse.

O torcedor do Palmeiras, se identificado, deve responder criminalmente por ato obsceno (artigo 233) e importunação sexual (artigo 215-A) no Código Penal. O crime por ato obsceno pode render pena de três meses a um ano ou multa, enquanto a importunação sexual possui pena de um a cinco anos de reclusão, se não constituir em crime mais grave.

Já o Botafogo, por sua vez, prestou assistência à torcedora vítima ainda dentro do Allianz Parque e que representantes acompanharam todo o processo de denúncia no estádio e na delegacia, onde somente foi possível realizar o boletim de ocorrência. O Alvinegro também prometeu relatar o caso à Conmebol.

"Uma cena desprezível e que precisa ser extinta da nossa sociedade. O respeito às mulheres e o combate a todas as formas de preconceito são princípios inegociáveis para o Botafogo (...) O Clube está prestando suporte à vítima desde o ocorrido através de representantes que a acompanharam em todo o processo de denúncia no estádio e na delegacia", afirmou o Glorioso.