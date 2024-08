Elenco do Botafogo comemorando a classificação em cima do Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/08/2024 15:31

Rio - A classificação para a fase quartas de final da Libertadores encheu ainda mais os cofres do Botafogo. Com o empate emocionante em 2 a 2 na última quarta-feira (21) , contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o Glorioso somou 4 a 3 no placar agregado do confronto, carimbou a vaga e também garantiu 1,7 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões na cotação atual) em premiação, ultrapassando os R$ 40 milhões só no torneio.