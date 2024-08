Juan Izquierdo é jogador do Nacional (URU) - Divulgação/X @Nacional

Publicado 22/08/2024 23:51

O Nacional, do Uruguai, anunciou que o Juan Izquierdo está estável e permanece em observação no CTI do Hospital Albert Einstein. O jogador caiu desacordado em campo durante a partida contra o São Paulo, nesta quinta-feira (22), válida pela Libertadores, e deixou o Morumbi de ambulância. De acordo com o clube, o atleta sofreu uma arritmia cardíaca.

"Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo. Ele é atendido no CTI do Hospital Albert Einstein. Atualmente ele está estável e permanece em observação. Continuaremos atualizando as informações. Força, Juan!", diz a nota do Nacional.

O São Paulo se manifestou por meio das redes sociais para desejar força a Juan.

"Nossos pensamentos estão com Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Fuerza, Juan. Estamos contigo", escreveu o São Paulo.

