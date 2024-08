Lance do jogo entre Bolívar e Flamengo - Aizar Raldes / AFP

Publicado 22/08/2024 23:28

Bolívia - O Flamengo segurou a pressão do Bolívar na altitude de La Paz, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, e garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores 2024. Na noite desta quinta-feira (22), o Rubro-Negro perdeu para o time boliviano por apenas 1 a 0 no Estádio Hernando Siles, pela partida da volta das oitavas. Como venceu o adversário por 2 a 0 no jogo de ida , o Fla avançou na competição continental.

O adversário na próxima fase será o Peñarol, que eliminou o The Strongest (BOL) . A equipe do técnico Tite, agora, volta as atenções para o Brasileirão. O Fla já tem compromisso neste domingo, a partir das 20h, com o Red Bull Bragantino no Maracanã. A partida é válida pela 24ª rodada do campeonato.

O jogo

O primeiro tempo correu conforme o esperado na altitude de La Paz. O Bolívar, que precisava da vitória, teve mais posse de bola e mais volume ofensivo. De acordo com os dados da Conmebol, foram 11 finalizações, mas apenas duas no gol. Assim, Rossi foi pouco exigido.

O Flamengo, por sua vez, não ficou apenas retraído e encontrou espaços na defesa adversária. As principais chances vieram com Gerson, mas o Coringa não aproveitou.

Na etapa complementar, o Rubro-Negro até teve um bom início, fazendo pressão no adversário e trocando passes para valorizar a posse de bola. Nesse cenário, o Fla teve uma grande chance com Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo invadiu a área e ficou cara a cara com o goleiro, mas pegou muito mal e isolou.

A equipe boliviana acordou com o lance e abriu o placar aos 12 minutos. Fábio Gomes recebeu a bola pelo lado direito e cruzou na medida para Bruno Sávio, que passou nas costas da marcação. O camisa 10 cabeceou forte e balançou as redes do Estádio Hernando Siles. Pouco antes, o próprio brasileiro havia acertado a trave.

A partir daí, o Flamengo se fechou mais, e o Bolívar partiu para cima em busca do segundo gol. A equipe boliviana pressionou bastante e chegou a mandar uma bola no travessão. Nem mesmo a expulsão de Anderson, perto dos acréscimos, trouxe tranquilidade. Ainda assim, mesmo com todas dificuldades na altitude de La Paz, o Rubro-Negro contou com uma grande atuação de Rossi e segurou o resultado.

Ficha técnica

Bolívar x Flamengo



Data e hora: 22/8/2024, às 21h30

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Árbitro: Yael Falcón (ARG)



Cartões amarelos: Anderson e Bruno Sávio (BOL) / De la Cruz, Gerson e Evertton Araújo (FLA)

Cartões vermelhos: Anderson (BOL)

Gols: Bruno Sávio (1-0) (12'/2ºT)

BOLÍVAR (Técnico: Flavio Robatto)

Carlos Lampe; Jesús Segredo (Rocha, 23'/2ºT), Orihuela, Anderson e José Segredo; Justiniano, Saucedo (Vaca, 28'/2ºT) e Ramiro Vaca; Bruno Sávio, Fábio Gomes e Oviedo.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Léo Ortiz, Gerson (Evertton Araújo, 35'/2ºT) e De La Cruz (David Luiz, 28'/2ºT); Luiz Araújo e Carlinhos (Bruno Henrique, 28'/2ºT).